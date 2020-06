Nieuwe wending voor prins Harry en Meghan Markle: koppel gaat lezingen geven

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle bouwen verder aan hun toekomst. Volgens de Amerikaanse krant de Los Angeles Times gaat het koppel binnenkort speeches geven voor onder meer bedrijven. Ze tekenden daarvoor een contract met het gerenommeerde Harry Walker Agency, dat ook Oprah Winfrey en Serena Williams vertegenwoordigt.

Het koppel is volgens de krant vooral van plan om lezingen te geven over sociale kwesties, die hen na aan het hart liggen. Zo zouden onder andere gendergelijkheid, racisme en het klimaat aan bod komen. Met de carrièreswitch kunnen ze niet alleen veel geld verdienen, ze treden ook in de voetsporen van voormalig Amerikaans president Barack Obama. Naar verluidt streek Obama in 2017 zo’n 400.000 euro op (ongeveer 356.000 euro) voor zijn speech op een congres.