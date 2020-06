Lommel / Pelt -

Donderdagmorgen rond 1 uur is een dodelijk verkeersongeval gebeurd op de Kerkhovensesteenweg in Lommel. In een bocht is een auto gecrasht tegen de betonnen sokkel van Legerstock Luyckx. De 39-jarige bestuurder uit Pelt is in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen.