Toch geen mondmasker in de winkel: medische experts waren voor, ex-postbaas tegen

Straks mogen we samen met onze bubbel gaan winkelen, maar een mondmasker dragen in de supermarkt of winkel wordt niet verplicht. Experten zoals Marc Van Ranst en Erika Vlieghe konden hun mening dus niet doordrukken bij de regering. Ondertussen piekt de frustratie in de Wetstraat over virologen die meer en meer aan politiek doen. Wetenschappers en politici staan lijnrecht tegenover elkaar.