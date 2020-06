Wereldkampioen Judd Trump pot twee wonderbaarlijke ballen, maar Stephen Maguire mag naar finale Tour Championship snooker

Stephen Maguire (WS-14) heeft zich woensdag in het Engelse Milton Keynes als eerste voor de finale van de tweede editie van het Tour Championship geplaatst. De 39-jarige Schot deed dat door wereldkampioen Judd Trump (WS-1) met 9-6 te verslaan.

Maguire werd als vervanger opgetrommeld nadat de Chinees Ding Junhui (WS-10) wegens reisbeperkingen moest afzeggen en greep de kans met beide handen. Zaterdag in zijn kwartfinale tegen Neil Robertson (WS-2) potte hij nog zes centuries weg. Tegen Trump - die dit seizoen al zes toernooien won - hield hij het met breaks van 51, 132, 55 en 56 wat meer bescheiden.

1??3??2?? ??????????????????



Tournament century #7 for Stephen Maguire!



Join us at 7pm on @ITV4 #CoralSnookerSeries pic.twitter.com/fsziQdkVou — World Snooker Tour (@WeAreWST) June 24, 2020

En dat ondanks twee fantastische ballen van Trump:

Vertrouwen

“Vandaag waren de tactische frames de sleutel tot het succes”, verklaarde Maguire. “Bijna altijd, misschien wel elke keer, rolde het dubbeltje mijn kant op. Dat is net zo belangrijk als centuries. Deze titel winnen zou heel veel voor me betekenen. Het is lang geleden dat ik de toppers kon verslaan en het zou me enorm veel zelfvertrouwen geven voor het wereldkampioenschap.”

Maguire heeft vijf rankingtoernooien op zijn palmares. Zijn laatste toernooizege dateert al van februari 2013, toen hij het Welsh Open won. Eerder bracht hij het European Open 2004, het UK Championship 2004, de Northern Ireland Trophy 2007 en het China Open 2008 op zijn naam. Dit seizoen was hij ook al finalist op het UK Championship (10-6 nederlaag tegen Ding).

In de tweede halve finale staan de Noord-Ier Mark Allen (WS-5) en de Engelsman Mark Selby (WS-7) donderdag tegenover elkaar. De finale wordt vrijdag naar een best of 19 gespeeld. De toernooiwinnaar steekt 150.000 pond (166.000 euro) op zak. Maguire maakt ook nog kans op een extra 100.000 pond (110.000 euro) voor de speler die het meeste prijzengeld verzamelt over de drie toernooien van de Coral Cup (met ook nog de World Grand Prix en het Players Championship). Daarvoor moet hij de finale winnen, anders gaat de bonus naar Trump.

Halve finale:

Stephen Maguire (Sch/14) - Judd Trump (Eng/1) 9-6

57-13, 26-67, 60-14, 0-97(97), 22-70(57), 15-70, 87(51)-23, 132(132)-0, 34-84, 72-45, 14-79, 63-52, 91-0, 73(55)-25, 75(56)-45