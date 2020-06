Hevige protest op Curaçao omdat ambtenaren loon moeten inleveren door coronacrisis

Op het Caraïbische eiland Curaçao is protest tegen de regering uitgedraaid op brandstichtingen en vernielingen in het centrum van Willemstad. Ambtenaren en werknemers van overheidsbedrijven zijn boos om dat ze loon moeten inleveren. Dat is nodig om aan de voorwaarden te voldoen die Nederland heeft gesteld voor leningen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het Antilliaanse Curaçao is een land binnen het koninkrijk der Nederlanden.