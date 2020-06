Twintigtal extreemrechtse Belgen naar paramilitaire trainingskampen in buitenland

De Belgische veiligheidsdiensten hebben weet van een twintigtal Belgen met een rechts-extremistische ideologie die de voorbije jaren hebben deelgenomen aan paramilitaire opleidingen in het buitenland. Dat antwoordt minister van Justitie Koen Geens op een parlementaire vraag van Groen-Kamerlid Jessika Soors naar aanleiding van recente mediaberichten over extreemrechtse trainingskampen in Rusland.