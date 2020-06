Telefonisch doktersbezoek verdwijnt niet meer: De Block werkt aan regels

Telefonische doktersbezoeken zijn door de coronacrisis uit noodzaak ingevoerd om de zorg tijdens de lockdown overeind te houden, maar de tijdelijke maatregel wordt een blijver. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) werkt aan definitieve regels voor teleconsultaties, waarbij een patiënt telefonisch of via videobellen op raadpleging gaat bij de dokter. Dat schrijft De Tijd donderdag.

Artsen konden tijdens de lockdown 20 euro aanrekenen voor een teleconsult. Het RIZIV, dat zich in ons land over de terugbetaling van de zorg buigt, bestudeert de mogelijkheid om die regeling permanent te maken. De Block stelt nu dat daar versneld werk van moet worden gemaakt. “Patiënten moeten ook na corona vanop afstand terechtkunnen bij hun zorgverlener.”

Er liggen wel nog enkele hindernissen op de weg naar een definitieve regeling voor teleconsultaties. Een heikel thema is het remgeld, het deel dat de patiënt zelf moet bijdragen. Tijdens de lockdown was de teleconsultatie in principe gratis voor de patiënt. Het ziekenfonds regelde de vergoeding rechtstreeks met de arts. De Block sluit niet uit dat voortaan ook remgeld moet worden betaald, omdat anders een discrepantie dreigt te ontstaan tussen teleconsultaties en gewone consultaties.

Een ander punt van discussie is voor wie de teleconsultaties het zinvolst zijn.

Voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zijn er alvast voldoende aanwijzingen dat videoconsultaties voor chronische patiënten verder aangemoedigd kunnen worden. Het KCE beval dinsdag aan om een beleid te ontwikkelen voor (de terugbetaling van) zulke consultaties.