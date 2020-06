Liverpool maakt indruk met klassegoals en kan morgen voor het eerst in dertig jaar Engels kampioen zijn

Liverpool staat op een zucht van een eerste landstitel in dertig jaar. Op Anfield Road maakte het Crystal Palace af met vier klassegoals: 4-0. Als Manchester City morgen niet kan winnen op het veld van Chelsea, is het zover.

23 minuten lang kon Crystal Palace, dat de lichtgeblesseerde Christian Benteke moest missen, de schijn hoog houden dat het Liverpool op een tweede 0-0 op rij zou kunnen houden. Toen stapte rechtsback Trent Alexander-Arnold naar voren voor een vrije trap die hij vanop 25 meter heerlijk in de hoek borstelde. The Reds hadden tot dan toe gedomineerd, maar hadden een vleugje genialiteit nodig om het verschil te maken.

Een rechtsachter met een betere vrije trap? ??

Van genialiteit gesproken: net voor rust kreeg Mo Salah een lange bal van Fabinho in de rug van de verdediging perfect mee. De Egyptenaar maakte kurkdroog af in de korte hoek. Boeken toe. Na rust knalde diezelfde Fabino vanop een meter of dertig snoeihard in de hoek: 3-0.

Chelsea-City morgen cruciaal

Eén keer kwam Crystal Palace toch eens eventjes onder de omknelling uit gevoetbald. Maar eens ze balverlies leden, ging het razendsnel naar de overkant. Salah vond met een heerlijke doorsteekpass Sadio Mané, en de Senegalese sneltrein deed er nog eentje bij.

Door de 4-0 zege staat Liverpool nu 23 punten voor Manchester City. Dat wil zeggen dat het morgen kampioen is als City de topper op het veld van Chelsea niet kan winnen. Wint Manchester City wel, dan heeft Liverpool op donderdag 2 juli in een rechtstreeks duel met zijn eerste achtervolger genoeg aan een punt.