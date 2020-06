Afgelopen weekend is Rosie Roeland, de echtgenote van Rocco Granata (81), overleden. Rosie stierf thuis in Kapellen aan een slepende ziekte. “Rocco is er helemaal kapot van dat hij zijn vrouw heeft moeten afgeven”, zegt zijn goede vriend Jefke Vliegen uit Genk.

