Beringen -

De redactie van de Buurtkrant bezoekt deze zomer tien grote markten in Limburg. Wat maakt deze markten zo bijzonder? Langs welke kramen moet u zeker eens passeren? De redactie zoekt het voor u uit. Telkens laten we de burgemeester aan het woord. We starten in Beringen met Thomas Vints, hij geeft drie tips.