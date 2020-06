In Spanje zien Adnan Januzaj en zijn ploegmaats een ticket voor de Champions League steeds meer uit handen glippen. Woensdag leed Real Sociadad een 0-1 nederlaag tegen het bescheiden Celta Vigo. Januzaj werd voor zijn sterke invalbeurt tegen Real Madrid met een basisplaats beloond en speelde de partij ook uit.

Voor de herneming van de competitie was Real Sociedad nog vierde in La Liga. Eén gelijkspel en drie nederlagen later is de Baskische club zevende, op zes punten van de top vier.