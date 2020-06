Onderwijsexperts boos over “in achterkamertjes” afgezwakte eindtermen

Experten die mee hebben gesleuteld aan de eindtermen voor het secundair onderwijs uiten in een open brief hun ongenoegen over de versie die vrijdag op de ministerraad besproken zal worden. “Het is niet onze versie (...), maar een versie die hier en daar grondig gewijzigd en afgezwakt is”, klinkt het. “Wat we in het onderwijs leren, dat leggen we beter niet vast in achterkamertjes.”