Man achter ‘White Lives Matter’-banner die over Premier League-match vloog ontslagen

De man die een vliegtuigje met de banner ‘White lives matter’ over de Premier League-wedstrijd tussen Manchester City en Burnley liet vliegen, is ontslagen bij het bedrijf waar hij werkte. Burnley-fan Jake Hepple (24) maakt er op Facebook geen geheim van dat hij achter de bedenkelijke stunt zat, en liet weten dat hij zich daar “bij helemaal niemand” voor wilde verontschuldigen. Zijn vriendin werd eveneens ontslagen omwille van posts op sociale media.

Het vliegtuigje vloog over het Etihad Stadium enkele minuten nadat de spelers op één knie waren gaan zitten als steunbetuiging aan het antiracistische ‘Black lives matter’. Nog voordat de wedstrijd afgelopen was, had Burnley de banner al veroordeeld met een communiqué op zijn website. Na de match sprak een aangeslagen kapitein Ben Mee schande van de banner.

En nu heeft dus ook zijn werkgever ingegrepen. Paradigm Precision, fabrikant van gasturbinemotoren, zette de man aan de deur. “Wij hebben een onderzoek ingesteld naar het gedrag van één van onze werknemers in verband met een incident tijdens de wedstrijd tussen Burnley en Manchester City”, bevestigde een woordvoerder. “In dat onderzoek werd besloten dat verschillende regels en procedures van het bedrijf geschonden werden. Het individu in kwestie werkt niet langer voor ons bedrijf. Wij tolereren geen enkele vorm van racisme en dragen diversiteit en inclusie hoog in het vaandel.”