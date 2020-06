Kim Clijsters verhuist met haar familie naar de Verenigde Staten

Tennisicoon Kim Clijsters (37) verhuist komend weekend met haar familie naar de Verenigde Staten, het thuisland van haar man Brian Lynch. Ze verhuizen naar Amerika waar Clijsters de hele zomer zal tennissen en haar man Brian Lynch meer dan waarschijnlijk aan de slag zou kunnen bij NBA-team Brooklyn Nets. De kans bestaat dat het gezin niet meer terugkeert, maar volgens bronnen dicht bij de familie zou het voorlopig voor twee jaar zijn. De thuishaven van de familie Lynch/Clijsters is New Jersey en dat is niet ver van Brooklyn.

Tijdens de lockdown in België verbleef Clijsters, haar Amerikaanse man Brian Lynch en hun drie kinderen – hun dochter Jada en hun zoontjes Jack en Blake – al een aantal maanden in New Jersey, even rijden ...