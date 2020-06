Kim Clijsters verhuist zaterdag met haar familie naar de Verenigde Staten

Zaterdag vertrekt Kim Clijsters (37) en haar gezin naar New Jersey in de Verenigde Staten, waar ze al jaren een huis heeft. Maar niet enkel voor de zomer: Clijsters en haar Amerikaanse man Brian Lynch zullen in Amerika gaan wonen. De kans lijkt zelfs te bestaan dat het gezin niet meer terugkeert. Dat ze meteen kort bij haar schoonfamilie is, speelt een grote rol. Bovendien zou haar man meer dan waarschijnlijk aan de slag kunnen in de NBA.

Tijdens de lockdown in België verbleef Clijsters, haar Amerikaanse man Brian Lynch en hun drie kinderen – hun dochter Jada en hun zoontjes Jack en Blake – al een aantal maanden in New Jersey, even rijden van New York. De familie Clijsters/Lynch resideert er traditioneel tijdens de zomervakantie. Het gezin besloot nu om zich in hun tweede thuisland te vestigen.

Familiale aspect

Er is vooral het familiale aspect. Op een boogscheut van hun woning in New Jersey wonen ook de schoonouders van Clijsters, ook de broer van Brian Lynch woont vlakbij. Clijsters en haar man willen korter bij hun Amerikaanse familie wonen.

Voor de kinderen is dat geen probleem. De kinderen voelen zich er perfect in hun sas als mama Clijsters voor een langere tijd een toernooi aan het spelen is.

NBA-ploeg Brooklyn Nets

Want het is niet zo dat haar man, in tegenstelling tot de eerste comeback van Clijsters, alles aan de kant zal zetten voor de tenniscomeback van zijn vrouw. Hij bouwde inmiddels een mooie carrière als basketbalcoach uit en wil dat voortzetten. In België heeft hij geen coachverplichtingen meer, hij wil in Amerika een team coachen en aftasten wat de mogelijkheden zijn voor hem in het basketbal. Hij heeft namelijk mogelijkheden bij de NBA-ploeg Brooklyn Nets, waar hij was uitgenodigd voor een stage – de coronacrisis stak daar een stokje voor.

De Kimback

Er is ook het tennisaspect: Clijsters heeft altijd gezegd dat haar comeback geen wilde bevlieging is, maar ze zichzelf nog een paar jaar ziet doorgaan. Zo zal ze deze zomer trainen en is New Jersey haar uitvalsbasis voor de Amerikaanse toernooien, met de US Open als haar eerste grandslamtoernooi sinds haar comeback. Of ze nu in België of in Amerika woont, maakt geen enkel verschil voor haar tenniscarrière, sowieso leven tennissers uit hun koffer en nemen ze een vliegtuig als een auto.

Ook voor de drie kinderen, die zowel de Belgische als de Amerikaanse nationaliteit hebben, is het geen nieuwe wereld waarin ze terechtkomen. Ze spreken perfect Engels, kunnen dus zo aansluiten met school in Amerika. De Kimback zet zich dus voort vanuit de States.