Brandweer ‘redt’ Bart De Wever uit hoogspanningsmast: “Dit was toch redelijk bangelijk”

Bart De Wever laat zich evacueren uit hoogspanningsmast in Antwerpse haven: “Dit was toch redelijk bangelijk” Video: Belga

In het Antwerpse havengebied heeft de Brandweer Zone Antwerpen woensdag een evacuatieoefening gehouden aan de hoogspanningsmasten van Elia. De nieuwe hoogspanningslijnen worden er binnenkort in gebruik genomen, maar staan nu nog niet onder spanning en dat betekende een behoorlijk unieke kans voor de brandweer om op grote hoogte en in moeilijke omstandigheden te trainen. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) speelde als zonevoorzitter van de brandweer het gewillige slachtoffer dat zich moest laten evacueren.

De Wever klom eerst onder begeleiding tot 140 meter hoog in een van de masten ter hoogte van Lillo, met 192 meter trouwens de hoogste masten in de Benelux. Ter vergelijking: het hoogste punt van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is “slechts” 123 meter. Vervolgens werd hij met behulp van touwen naar beneden gebracht. “Dit was toch redelijk bangelijk”, verklaarde De Wever voor hij aan de klim begon.

Elia heeft eigen klimteams die worden ingezet bij het onderhoud van het hoogspanningsnet en die deels in samenwerking met de brandweer worden opgeleid. “Met deze oefening konden we door het ter beschikking stellen van onze infrastructuur iets terugdoen voor de brandweer, waarmee we een goede band hebben”, zegt Marie-Laure Vanwanseele van Elia. “Een oefening op een hoogspanningsmast is een unieke gelegenheid voor de brandweer, zowel op het vlak van hoogte als qua complexiteit.”

De hoogspanningslijnen zijn een onderdeel van het project Brabo II waarmee Elia het Antwerpse havengebied beter wil bevoorraden en meer import van elektriciteit vanuit Nederland mogelijk wil maken. De masten zijn bijna 200 meter hoog, omdat de lijnen over de Schelde gaan en geen enkel gevaar voor de scheepvaart mogen vormen.