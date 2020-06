Zonhoven - De brandweer is woensdagavond voor een brand op de Industrieweg Zuid opgeroepen. In een schrijnwerkerij was er iets aan het smeulen in de buizen van de afvoerinstallatie. De brandweermannen moesten enkele buizen demonteren om bij het smeulbrandje te geraken. Het vuurtje was snel geblust. De schade bleef beperkt.