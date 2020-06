Werkgroep moet zich buigen over vorm van onderzoek naar koloniaal verleden

De commissie Buitenlandse Betrekkingen in de Kamer geeft twee federale wetenschapsinstellingen - het AfricaMuseum in Tervuren en het Algemeen Rijksarchief - de opdracht de reflectie over het koloniaal verleden van ons land bij te staan, aangevuld met een werkgroep die bestaat uit experten die door de verschillende fracties zijn aangeduid. Die denkoefening moet uiteindelijk leiden tot de creatie van een commissie die zich binnen het parlement moet buigen over het Belgisch verleden in Congo, Burundi en Rwanda.