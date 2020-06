Twee jaar cel voor Brit die cocaïne smokkelde in kunstpenis

Een Britse man die geprobeerd had cocaïne het land binnen te smokkelen, is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel. Het ging weliswaar om een beperkte hoeveelheid, 127 gram, maar de manier waarop was op zijn minst opmerkelijk te noemen: de drugs zaten namelijk verstopt in een kunstpenis.