Stijn Meuris: "Hoopgevend dat er opnieuw evenementen mogen, al dreigt er een bloedbad"

Hasselt -

De veiligheidsraad heeft beslist dat vanaf 1 juli opnieuw evenementen zijn toegelaten. Al is er wel een limiet op het aantal bezoekers: voor een binneninitiatief zijn er 200 bezoekers toegelaten, buiten zijn dat er 400. Als de situatie niet verslechtert, kan de capaciteit in augustus verdubbeld worden. Volgens artiest Stijn Meuris is dit een hoopgevend signaal, al vindt hij dat de evenementensector strenger behandeld wordt dan andere sectoren. En dat terwijl er heel wat jobs op het spel staan.