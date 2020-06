Genk -

Op de Hasseltweg in Genk is woensdag om even over 17 uur een 32-jarige fietser uit Genk aangereden. De man raakte daarbij ernstig gewond en moest voor verzorging naar het ziekenhuis worden gebracht. Het ongeval gebeurde toen een auto vanuit de Hasseltweg de Zodenstraat wilde inrijden. Het slachtoffer werd daarbij op zijn fiets gegrepen en in de lucht gekatapulteerd. De man kwam met een smak op het wegdek terecht. Omstaanders dienden eerste zorgen toe.