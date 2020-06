Op de jongste weerkaarten zinkt het kwik komende zaterdag dieper weg dan verwacht. De kans dat we op dit ogenblik een eerste hittegolf van 2020 meemaken, staat daardoor op losse schroeven.

Vandaag beleefden we alvast wel onze eerste tropische dag van het jaar. In Kleine Brogel steeg de temperatuur om 17u tot 30,5 graden. Ook morgen, donderdag, zouden we volgens de computers net de kaap ...