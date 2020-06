Premier Wilmès waarschuwt feestende jeugd: “We moeten de solidariteit blijven bewaren”

Premier Sophie Wilmès benadrukte woensdag na afloop van de Nationale Veiligheidsraad dat de regels rond sociale afstand en hygiëne nog altijd van toepassing blijven, ook nu de zomer begint en de examens voorbij zijn. “We zijn geschrokken van de geïmproviseerde massabijeenkomsten van afgelopen zaterdag”, klonk het. “We zijn nog niet klaar met het coronavirus en we moeten de solidariteit die er de afgelopen maanden is geweest blijven bewaren”, waarschuwde ze.

De Nationale Veiligheidsraad kon woensdag het licht op groen zetten voor een aantal nieuwe versoepelingen. Eigenlijk zijn enkel nog massa-evenementen en het nachtleven verboden, maar dat wil niet zeggen dat alle remmen los gaan: de “zes gouden regels” die de Veiligheidsraad na afloop van de vergadering begin juni al vooropstelde - hygiënemaatregelen, afstandsregels, activiteiten buiten of met voldoende verluchting organiseren, en de befaamde bubbels - blijven van toepassing op zowat alles wat zich in de openbare ruimte afspeelt, bracht premier Wilmès in herinnering.

Dat niet iedereen zich nog aan die gouden regels houdt, is ook de Nationale Veiligheidsraad niet ontgaan. Afgelopen weekend verzamelden in verschillende steden grote groepen mensen, voornamelijk jongeren, om ‘s nachts feest te vieren. Onder meer op het Flageyplein in Elsene was dat het geval. Met het einde van de examens, het begin van de zomervakantie en de hete temperaturen in het verschiet wordt dat er de komende weken en dagen mogelijk niet beter op.

“Risico genomen”

“We zijn geschrokken van de geïmproviseerde massabijeenkomsten van afgelopen zaterdag”, zei Wilmès daarover. “We zijn nog niet klaar met het coronavirus, en alle aanwezigen hebben het risico genomen om de collectieve inspanningen van de afgelopen maanden teniet te doen”, sprak ze streng. “Wie een risico neemt voor zichzelf, neemt er ook een voor zijn naasten en voor de hele bevolking in het algemeen. We hebben bewezen dat we perfect in staat zijn te oordelen over wat kan en niet kan en moeten dat nog even volhouden. We moeten de solidariteit van de voorbije maanden blijven bewaren.” De premier verwees ook naar de opflakkering van het virus in buurland Duitsland. “We zijn nog niet af van de epidemie, dat zien we ook in lanen dicht bij ons.”

Wilmès en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem hebben intussen samengezeten met de burgemeester van Elsene en Brussels minister-president Rudi Vervoort om af te spreken hoe herhalingen van het voorbije weekend in de toekomst vermeden kunnen worden, zei de premier nog. Een later sluitingsuur voor horecazaken, die nu allemaal verplicht ten laatste om 1 uur de deuren moeten sluiten, komt er niet. “We hebben dat besproken, maar dan zouden we het probleem eigenlijk alleen maar verplaatsen. De bedoeling is vooral om over de manieren te beschikken om te vermijden dat dergelijke situaties zich nog voordoen.”