Nicola en Olivier Philippaerts reizen naar Saint-Tropez voor eerste concours in drie maanden

Ook de paardensport trekt zich weer op gang na de corona-impasse. Onze landgenoten Nicola en Olivier Philippaerts zullen de komende drie weken in het Franse Saint-Tropez verblijven, waar ze zullen deelnemen aan een rist wedstrijden waaronder een vijfsterren GP volgende week. Donderdag al staat hun eerste concours op het programma.

Voor de Belgische tweeling was het al van de Global Champions Tour in Doha van begin maart geleden dat ze nog aan een wedstrijd hadden deelgenomen. “De koffer pakken viel best mee” vertelt Olivier Philippaerts in een persbericht. “Thuis zijn is leuk maar na een tijd trainen zonder specifiek doel werd het nogal eentonig. Meestal leven we in onze koffer en stappen we van het ene vliegtuig in het andere. Van de ene dag op de andere viel dat compleet weg. Ik ben blij dat ik samen met Nicola vanaf morgen opnieuw aan competitie kan doen. De honger is groot, al besef ik dat het ook anders zal zijn. Rijden op een piste zonder aanmoedigingen van het publiek heb ik nog nooit meegemaakt. Dat wordt aanpassen. Ik ben blij dat de organisatoren ons de komende drie weken de mogelijkheid bieden om onder andere met H&M Extra opnieuw te laten sporten. Laat dit een inspiratie zijn voor andere organisatoren.”

Ook zijn broer Nicola staat te trappelen om weer te beginnen. “Naar dit moment heb ik reikhalzend uitgekeken. De komende drie weken kunnen we doen wat we samen met onze paarden doen wat we zo graag doen. Nadien staat de agenda nog blanco. Veel organisatoren hebben afgehaakt, anderen twijfelen nog. Ik hoop toch dat zij die twijfelen om te organiseren toch de moed hebben om door te zetten zodat wij de komende maanden onze sport kunnen blijven beoefenen. Ik kijk er zo naar uit om straks weer aan competitie te kunnen doen.”