De spectaculaire Avonturenberg is aangelegd op de ‘kleine’ terril van de mijn van Beringen en is deel van de site be-MINE. Zowel via wandelpaden en trappen als via avontuurlijke klim- en klauterconstructies en glijbanen kan je als bezoeker te voet de helling op- en afgaan. Via de noordoostkant kan je dan weer de twee routes van het uitdagende mountainbikeparcours aanvatten. Onderweg en boven zijn er technische hindernissen zoals rotsen en een skillpark.