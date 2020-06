Twee op drie (lichte) vrachtwagens niet in orde bij controle

Lummen -

Bij een controle op zwaar vervoer in Lummen bleken 19 van de 29 (lichte) vrachtwagens niet in orde de zien. De politie Limburg Regio Hoofdstad maakte bij de controle gebruik van een mobiel keuringsstation (GOCA). Er werden 16 onmiddellijk inningen opgesteld voor onder andere ladingzekering, technische eisen, het niet dragen van de gordel en het gebruik van gsm achter het stuur. Vijf bestuurders kregen een proces-verbaal voor onder andere goederenvervoer. Eén uitschieter was een voertuig dat gevaarlijke stoffen vervoerde maar absoluut niet voldeed aan de voorwaarden.