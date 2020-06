Marathon van New York gaat niet door

De marathon van New York, voor zondag 1 november op de kalender, gaat wegens de coronapandemie niet door. Dat deelde de organisatie woensdag mee. Het is de tweede keer dat ‘s werelds grootste marathon, die sinds 1970 georganiseerd wordt, afgelast wordt. In 2012 gebeurde dat wegens de doortocht van de orkaan Sandy.

De marathon van New York trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers en zo’n 50.000 deelnemers. New York is zwaar getroffen door de pandemie, al gaat het volgens de autoriteiten inmiddels weer de goede kant op. De organisatie van de marathon vindt de risico’s van een massa-evenement echter nog te groot. “We doen dit voor de veiligheid van deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en alle andere betrokkenen.”

Het US Open tennis in New York gaat in september wel door. Het Grand Slam vindt wel achter gesloten deuren plaats.