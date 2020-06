Wilmès: “Incident Europarlementslid met Brusselse politie rechtvaardigt onderzoek”

Het incident met het Duitse Europarlementslid Pierrette Herzberger-Fofana rechtvaardigt een onderzoek. Dat stelt premier Sophie Wilmès in een brief aan Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli. Het parlementslid met Afrikaanse roots zegt slachtoffer te zijn geweest van politiegeweld in Brussel en heeft klacht ingediend.