Axel Witsel grijpt met Dortmund opnieuw naast landstitel: “Tweede plaats is geen schande”

Voor het tweede jaar op rij greep Axel Witsel met Borussia Dortmund naast de titel in de Duitse Bundesliga. Net als vorig seizoen moeten ze het ongenaakbare Bayern voor zich dulden, dat onlangs zijn achtste landstitel op rij pakte. “Een tweede plaats in de Bundesliga is geen schande”, relativeert de 31-jarige Rode Duivel woensdag in een interview met Sport1.

“Ons doel was nochtans duidelijk: Bayern uitdagen en hen van de eerste plaats verdringen. Dat is niet gelukt en daarbij moeten we ons neerleggen. Nu althans, volgend seizoen vallen we Bayern opnieuw aan. Daarvoor moeten we hen ook in de rechtstreekse duels kunnen kloppen. Vorig seizoen in de heenronde lukte dat, sindsdien niet meer en dat moeten we durven onder ogen zien”, aldus de verdedigende middenvelder.

Dit seizoen zagen de Duitse clubs met titelambities Bayern vanuit een bijna verloren positie terugkeren. De kritiek op coach Lucien Favre nam dan ook toe, maar Witsel neemt het op voor zijn coach. “In de voorbije twee seizoenen hebben we met Lucien toch 150 punten gehaald en dat is voor elke ploeg ter wereld een mooi resultaat. Hij is zelfs, als ik correct geïnformeerd ben, de trainer met het beste puntengemiddelde in de geschiedenis van de club, hij doet zelfs beter dan een zekere Jürgen Klopp (de trainer met het beste puntengemiddelde op zijn naam is echter Thomas Tuchel, red). Dit seizoen lieten we dan ook nog eens een doelpuntenrecord noteren. Zoveel zal hij dan toch niet fout gedaan hebben”, aldus de controlerende middenvelder.

Voor Witsels ploegmaat Mario Götze is het avontuur bij BVB reeds afgelopen. De wereldkampioen van 2014 - in de finale tegen Argentinië scoorde hij zelfs het enige doelpunt - had zijn afscheid van de club al eerder aangekondigd, maar nu blijkt dat er komend weekend zelfs geen laatste wedstrijd meer zal komen. Op vraag van Götze zelf, die in het ziekenhuis bij zijn vrouw en begin deze maand vroeggeboren zoon wil blijven. Vanwege de coronamaatregelen zijn ziekenhuisbezoeken combineren met trainingen en wedstrijden voor clubs bovendien niet toegelaten. Na elk bezoek aan zijn gezin zou Götze twee keer negatief moeten testen vooraleer hij bij zijn club mag aansluiten.