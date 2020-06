Buurtbewoners hangen koolmeesnestkastjes op

Hoevenzavel

Genk - Een 8 tal buurtbewoners/vrijwilligers zijn een jaar geleden gestart met een groenprojectje in de Marjoleinstraat (Heideblook). Zo gaan ze samen voor een propere en leefbare omgeving.

"We ruimen tweemaandelijks zwerfvuil op in onze straat en omgeving, en proberen ook ons achterliggend 'groen steegje' met vele paadjes te verfraaien. Sluikstorters proberen we te overtuigen om mee te werken met ons project", zegt Lucien Maes.

"Onlangs hebben we in ons groene hoekje nog een kleine bloemenweide aangelegd. We hebben ook acht koolmeesnestkastjes (voor elke vrijwilliger één) aangekocht om in onze straat/omgeving op te hangen. Koolmeesjes zijn zeer nuttig tegen de processierups. Ons team vrijwilligers vond het leuk om op hun nestkastje - ludiek - ook hun huisnummer te verven. “Zo kan kan er nauwlettend uitgekeken worden in welk nestkastje een koolmeesje volgend voorjaar een nestje zal maken. Onze oudste vrijwilliger Michel - met de meest groene vingers - mocht als eerste zijn nestkastje ophangen.