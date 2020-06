Geen covidpatiënten meer in Ziekenhuis Maas en Kempen, vier nieuwe besmettingen in Limburg

Hasselt - De afgelopen 24 uur zijn er maar vier nieuwe besmettingen gerapporteerd in Limburg. Goed nieuws komt er uit het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik waar voor het eerst sinds de uitbraak van de epidemie geen covidpatiënten meer zijn.

De vier nieuwe besmettingen sinds gisteren brengen het totaal voor onze provincie op 6.576. De nieuwe tool van Sciensano maakt het mogelijk om de besmettingen op gemeentelijk niveau op te volgen. Elke dag wordt berekend hoeveel besmettingen er de afgelopen 7 dagen zijn geweest. Op die manier naar de cijfers kijken zou een objectiever beeld geven van de situatie omdat de dagcijfers nogal durven schommelen.

Foto: RR

Gisteren waren 17 gemeenten al een week coronavrij, vandaag zijn dat er evenveel. Maar het zijn niet dezelfde: Hasselt is erbij gekomen, Beringen is door één nieuwe besmetting uit het rijtje gevallen. De overige gemeenten zijn Bree, Halen, Ham, Hechtel-Eksel, Herstappe, Kinrooi, Kortessem, Leopoldsburg, Lummen, Maaseik, Nieuwerkerken, Riemst, Tessenderlo, Voeren, Wellen en Zutendaal.

Drempelwaarde

De afgelopen zeven dagen zijn er in Limburg in totaal 74 nieuwe covidgevallen gemeld. Meer dan de helft daarvan komt uit Houthalen-Helchteren (11), Genk (10), Maasmechelen (7), Hamont-Achel, Bilzen, Heusden-Zolder en Sint-Truiden (elk 4).

Wat de incidentie betreft - de verhouding tussen het aantal nieuwe gevallen en het aantal inwoners van de gemeente - steken er drie boven de drempelwaarde van 20: Houthalen-Helchteren en Gingelom (beide 36) en Hamont-Achel (28). Er is geen reden tot paniek omdat ook aan andere voorwaarden moet voldaan worden vooraleer bij Sciensano een knipperlicht gaat branden. Bovendien kunnen de cijfers van gemeenten met weinig inwoners een vertekend beeld geven.

Ziekenhuizen en rusthuizen

Volgens de meest recente cijfers van Sciensano verblijven er momenteel nog 27 patiënten in een Limburgs ziekenhuis. Vijf van hen liggen op intensieve zorgen en drie patiënten moeten nog beademd worden. Het Ziekenhuis Maas en Kempen heeft voor de eerste dag sinds de uitbraak van de epidemie geen covidpatiënt meer. Dat is goed nieuws, maar het blijft natuurlijk een momentopname. Er zijn tot nu toe minstens 431 mensen overleden in een van de zeven Limburgse ziekenhuizen. In het ZOL in Genk werd afgelopen weekend de dalende trend van nieuwe opnames doorbroken. Op dit moment zijn er opnieuw 9 patiënten opgenomen.

Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik. Foto: Jeffrey Gaens

Wat de Limburgse woonzorgcentra betreft, is de situatie onveranderd. Er waren geen nieuwe overlijdens en dus blijft het totaal daar op 527 sterfgevallen. Er verblijven nog 8 rusthuisbewoners in het ziekenhuis, ook daar is geen verandering in gekomen. In totaal zijn er 16 (+2) bevestigde besmettingen gemeld bij bewoners en personeel.

Nationale toestand

In België steeg het aantal bevestigde besmettingen tot 60.898 (+88). Op weekbasis neemt het aantal nieuwe gevallen wel af met 10 procent. Er werden 9 nieuwe sterfgevallen gemeld en dat brengt het totaal corona-overlijdens op 9.722 in ons land. Maar ook die weekevolutie gaat de goede kant uit. Het aantal sterfgevallen is met 45 procent gedaald vergeleken met vorige week. En dat geldt eveneens voor de nieuwe ziekenhuisopnames (-20%).

Gisteren verbleven er nog 281 covidpatiënten in het ziekenhuis, een week geleden waren dat er nog 371. Dat is een daling van 24%. Op intensieve zorgen gaat de daling nog sterker naar beneden: van 67 patiënten naar 41 op een week tijd (-39%).