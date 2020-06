ROYALS. Donderwolken boven Harry en Meghan en tweeling van Monaco komt nog eens piepen

Deze week werd een nieuw boek uitgebracht dat inzoomt op de relatie van prins Harry en Meghan Markle, en de toekomst ziet er volgens de auteur niet al te rooskleurig uit. Prinses Albert verscheen nog eens met zijn tweeling op het balkon en Filip en Mathilde brachten een bezoek aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Lady Colin Campbell schreef in 1992 nog de bestseller Diana in private waarin ze toen onthullingen deed die aanvankelijk werden ontkend, maar die later waarheid bleken te zijn. Ze was ook de eerste die schreef over de relatie die prins Charles in het geheim onderhield met Camilla Parker Bowles. En deze week lanceerde ze haar nieuwste boek: Meghan and Harry: the real story.

Over prins Harry en zijn Meghan is ze glashelder. “Ik wil niet speculeren, maar er zijn mensen die zeggen dat het huwelijk waarschijnlijk over een paar jaar voorbij zal zijn. Harry is een redelijk aardige vent die gewoon nog een beetje volwassen moet worden. Ik vind wel dat hij vanaf het begin heel laf is geweest in zijn aanpak met Meghan. Hij had gewoon tegen haar moeten zeggen dat dingen op een bepaalde manier gedaan worden binnen het koningshuis en dat je je ook moet gedragen als je lid wil worden van de koninklijke familie. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft haar gewoon laten doen waar ze zin in had en op de lange termijn zal dat voor hen contraproductief uitpakken.”

Lady Campbell belooft vuurwerk in haar nieuwe boek. “Vrienden van Meghan en Harry probeerden mijn verhaal te beïnvloeden. Ze dachten dat alles in mijn boek pro-Meghan en Harry zou zijn, wat natuurlijk niet zo is. Tegen het einde van mijn boek kunnen lezers bijvoorbeeld een enorme onthulling lezen over Meghans relatie met haar vader.”

Filip en Mathilde gingen deze week op bezoek bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen. Het koningspaar sprak er onder anderen met studenten en kreeg een inkijk in de ontwikkeling van antilichamen die het coronavirus mogelijk kunnen stoppen.

Hun bezoek sloten ze af met een ondertekening van het gulden boek van het instituut en een groepsfoto. Koning Filip en koningin Mathilde kregen tot slot ook nog twee mondmaskers van het ITG cadeau. Al hadden ze er voor hun bezoek al zelf elk eentje aangetrokken.

Net zoals Queen Elizabeth in april zag ook groothertog Henri van Luxemburg zijn verjaardagsfeest dinsdag in het water vallen als gevolg van de coronacrisis. Normaal vinden tijdens de nationale feestdag onder meer een fakkeltocht, vuurwerk, militaire parade en misviering plaats, maar de groothertog werd dit jaar enkel in de bloemetjes gezet met 21 saluutschoten en een beperkte ceremonie bij het nationaal monument in Luxemburg-Stad.

Opvallend is wel dat Henri helemaal niet jarig is op 23 juni, maar wel op 16 april. De viering van de verjaardag van het staatshoofd is onder Henri’s grootmoeder groothertogin Charlotte vastgesteld op 23 juni omdat dan de kans op goed weer wat groter is dan op 23 januari, haar eigenlijke verjaardag. De datum van de nationale feestdag is daarna niet meer veranderd, mede omdat haar zoon en opvolger groothertog Jean op 5 januari jarig was.

Leuker nieuws uit Luxemburg zijn de nieuwe foto’s die werden vrijgegeven van het pasgeboren prinsje Charles. Hij is het zoontje van erfgroothertog Guillaume en erfgroothertogin Stéphanie.

Prins Albert II en zijn vrouw prinses Charlène hebben zich nog eens publiekelijk laten zien met hun kinderen. Dat was alweer eventjes geleden, ook al omdat Albert door het coronavirus werd getroffen en enkele weken in afzondering verbleef. Het gezin zwaaide de menigte toe tijdens Fête de la Saint Jean. Daarbij treden allerlei folkloristische groepen op. De vijfjarige Jacques en Gabriella keken met hun ouders toe vanop het balkon en zagen dat het goed was.

Kate Middleton moest deze week aan de bak en wel met haar schoonstiefmoeder Camilla. Ze namen tijdens de Children’s Hospice Week samen deel aan een videocall met verschillende kinderhospices in het Verenigd Koninkrijk om ze te bedanken voor hun werk. Beide hertoginnen spraken daarbij onder ander met een familie die eerder dit jaar een zoon was verloren.

This #ChildrensHospiceWeek, we’d like to say thank you to all the incredible people working for children’s hospices.@CHSW | @EACH_hospices | @HelenAndDouglas pic.twitter.com/DOT4xHNP6j — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 22, 2020

De Nederlandse koning Willem-Alexander, die een groot sportliefhebber is, had deze week een leuke activiteit op de agenda staan. Hij mocht het Rotterdamse voetbalstadion van Feyenoord bezoeken. Hij kreeg een rondleiding in de voetbaltempel, die ook als evenementenlocatie dient, en luisterde er naar wat de impact van de coronacrisis voor hen betekende. De koning mocht zelfs even op de grasmat lopen en plaatsnemen in de kleedkamer waar het eerste elftal normaal zit.