Akkoord over heropstart onderwijs: week op school en week thuis bij heropflakkering

Er is een akkoord over de heropstart van het onderwijs op 1 september. Dat is bevestigd aan onze redactie. Scholen zouden ook bij een heropflakkering van het virus sowieso open blijven, al worden er wel enkele maatregelen genomen om een eventuele uitbraak in te dijken.

Naar verwachting zal bij de start van het nieuwe schooljaar op 1 september code geel van kracht zijn. Opvallend: middelbare scholen zullen ook in dat geval één dag per week gesloten worden. Vermoedelijk wordt dat woensdag, tenzij de school daar anders over beslist. Er komt ook geen versoepeling van die ingreep zonder een vaccin of groepsimmuniteit, klinkt het. Dus is de kans groot dat de scholieren heel lang 4 dagen per week naar school gaan.

Als het virus zou heropflakkeren en code oranje van kracht wordt, zouden scholieren dan weer slechts week om week les krijgen op school. De andere week zouden ze dan thuis aan preteaching doen. Scholen zouden zelf mogen kiezen hoe ze die week thuis invullen: met taken of door online les te geven.

Twistpunten

De vakbonden zien nog wel enkele twistpunten. Zo is het veiligheidsplan nog niet duidelijk genoeg, aldus Marnix Heyndrickx, voorzitter VSOA Onderwijs. “Dat is zoals een huis willen kopen, maar enkel de ruwbouw zien”.

“Leerkrachten moeten ook de mogelijkheden krijgen qua materiaal en kader om dat preteachen goed te kunnen invullen”, zegt Nancy Libert van ACOD Onderwijs.

