Goed nieuws voor de Belgische sport: vanaf augustus 800 fans welkom in stadions (als de coronacrisis het toelaat)

Woensdagmiddag gaf de regering een persconferentie met een update over de maatregelen van de Nationale Veiligheidraad. Daarbij werd bekendgemaakt dat vanaf augustus 800 mensen aanwezig mogen zijn bij evenementen in openlucht.

OVERZICHT. Nog amper restricties: dit heeft de Veiligheidsraad beslist

Massa-evenementen zijn nog steeds niet toegelaten. De publiekslimiet voor evenementen die wel kunnen, werden vastgelegd door de bevoegde ministers en de experts van de GEES.

Het gaat om 200 personen binnen, en 400 personen buiten in juli. “Deze capaciteitslimiet zal in augustus geherevalueerd worden tot 400 binnen en 800 buiten, als de gezondheidssituatie het toelaat”, aldus premier Sophie Wilmès. “Een uitzondering kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek om die limiet te overschrijden, met respect voor de gezondheidsregels.”

Dat is onder andere goed nieuws voor het Belgische voetbal. Op 1 augustus staat namelijk de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp op het programma, een dag later de terugwedstrijd van de promotie tussen OH Leuven en Beerschot. Op 7 augustus begint de nieuwe competitie opnieuw. Ook bij de Memorial Van Damme op 4 september zal dus publiek aanwezig mogen zijn in het Koning Boudewijnstadion.

“Er is een verschil tussen evenementen binnen en buiten”, verduidelijkte Wilmès. “Dat is jammer voor sommige sporten, maar een gevolg van hoe het virus zich verspreidt. In augustus breiden we de publiekslimiet nog wat uit. Maar we weten ook dat in grote stadions makkelijk meer personen binnen kunnen met handhaving van de maatregelen. Daarvoor kunnen uitzonderingen aangevraagd worden.”