Mondmaskers worden niet verplicht: “Gemiste kans”

De virologen hadden erom gevraagd, maar de Nationale Veiligheidsraad zal mondmaskers niet verplichten.

Mondmaskers blijven ‘sterk aanbevolen’ op plekken waar de afstand niet gegarandeerd kan worden. Maar waarom worden ze niet verplicht in winkels? “Er is vandaag geen epidemiologische reden om die verplichting op te leggen. De situatie wordt dag na dag beter, dan kunnen we mensen niet vragen om dat te doen”, zei premier Wilmès op de persconferentie.

“De experts hebben hun advies wat aangepast in het licht van de recentste cijfers. De tweede golf? Verplichtingen kunnen we pas opleggen als we ze kunnen uitleggen. We hebben de afgelopen maanden overleefd zonder mondmaskers, dan is het vreemd om die verplichting nu op te leggen. Maar we blijven mondmaskers wel sterk aanbevelen.”

Gemiste kans

Een gemiste kans, vindt epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). Volgens Van Damme is het wachten tot het aantal besmettingen weer stijgt “te laat”. Dat zei hij in de studio van VTM Nieuws. “We geloven toch eerder in voorkomen dan genezen (...) We moeten het nu doen want dat gaat helpen om de cijfers laag te houden.”

Hij wijst er ook op dat de winkelbubbels (aantal personen waarmee men shopt, red.) nu worden uitgebreid en mensen langer in de winkel zullen mogen blijven, waardoor dus ook het risico om besmet te raken vergroot. “Die maskers worden hoe langer hoe belangrijker als de drukte groter wordt, dat hebben we altijd gezegd. Als het virus aanwezig is, wordt een winkel gegarandeerd een brandhaard”. De epidemioloog wijst er nog op dat het gedrag van de bevolking “de epidemie maakt of kraakt”.

