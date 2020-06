OVERZICHT. Nog amper restricties: dit heeft de Veiligheidsraad beslist

De Nationale Veiligheidsraad heeft zonet de nieuwe maatregelen van onze exitstrategie toegelicht.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Premier Sophie Wilmès startte de persconferentie met een uitbrander na de gebeurtenissen in Brussel afgelopen weekend. Op het Flageyplein kwamen zaterdagavond enkele honderden mensen samen om feest te vieren. Zij brachten de volksgezondheid in gevaar, aldus Wilmès. “We zijn allemaal geschrokken. We zijn nog niet klaar met het coronavirus.”

“Wees heel voorzichtig deze zomer, of u nu in België blijft of naar het buitenland gaat. Maar dat mag ons niet beletten om te profiteren van het leven. Dat is essentieel na deze moeilijke periode”, aldus nog Wilmès.

Op 1 juli gaat de volgende fase van onze exitstrategie van start. Wilmès benadrukte dat de zes gouden regels van kracht blijven, met name: respecteer de hygiëneregels, doe uw activiteiten het liefst buiten, neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen die in de risicogroep zitten, en respecteer de veiligheidsafstand.

SOCIALE CONTACTEN

Onze zogenoemde bubbels mogen weer wat groter worden. Vanaf 1 juli mogen we wekelijks met vijftien mensen nauw contact hebben.

VRIJE TIJD

Pretparken, cinema’s en wellnesscentra en heel wat andere vrijetijdsactiviteiten mogen weer op 1 juli. “Zij kunnen, net als de andere zaken, open gaan op voorwaarde dat ze protocollen toepassen. De algemene regels zijn vergelijkbaar met wat al van kracht is voor andere activiteiten.” Dat betekent dus dat ze de veiligheidsafstand moeten naleven, werken met tijdslots, de infrastructuur moet regelmatig worden ontsmet en het dragen van mondmaskers blijft sterk aanbevolen.

Nachtclubs moeten ook na 1 juli nog gesloten blijven.

SPORT.

Goed nieuws voor de zwemmers: zij kunnen vanaf 1 juli weer een frisse duik nemen.

Publiek bij sportwedstrijden blijft beperkt. Vanaf augustus zouden er 800 fans buiten kunnen toegelaten worden. “Er is een verschil tussen evenementen binnen en buiten. Dat is jammer voor sommige sporten, maar een gevolg van hoe het virus zich verspreidt. In augustus breiden we de publiekslimiet nog wat uit. Maar we weten ook dat in grote stadions makkelijk meer personen binnen kunnen met handhaving van de maatregelen. Daarvoor kunnen uitzonderingen aangevraagd worden.”

Foto: SD

EVENEMENTEN

Ook massa-evenementen blijven nog verboden. “We zijn ons ervan bewust dat dit voor de sector problemen vormt. We zullen hen moeten blijven steunen om dit op te vangen.”

Voor evenementen die wel mogen doorgaan, is er een publiekslimiet vastgelegd op 200 personen binnen en 400 buiten. “Deze capaciteitslimiet zal in augustus geherevalueerd worden tot 400 binnen en 800 buiten, als de gezondheidssituatie het toelaat. Een uitzondering kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek om die limiet te overschrijden, met respect voor de gezondheidsregels.” Dat geldt ook voor manifestaties, die ook altijd aangevraagd moeten worden bij de lokale autoriteiten.

Is de publiekslimiet van 200 personen binnen ook geldig voor trouwfeesten? “Neen, het gaat enkel om georganiseerde evenementen. Huwelijksfeesten blijven beperkt tot 50 personen, en dan enkel als de nodige regels omtrent afstand kunnen worden gehandhaafd. Ik besef dat het anders aanvoelt, maar het kan niet anders.”

SHOPPEN.

Vanaf 1 juli moet je niet meer alleen gaan shoppen, maar je mag mensen uit je bubbel meenemen. Ook de tijdslimiet van een half uur sneuvelt.

De markten worden weer uitgebreid: er zullen meer dan vijftig kramen toegelaten kunnen worden. Er is geen beperking meer van het aantal kramen.

NATIONALE FEESTDAG.

De viering van de nationale feestdag op 21 juli gaat wel degelijk door. Daar zullen de slachtoffers van het coronavirus worden herdacht, en de gezondheidswerkers worden bedankt. Het militair défilé gaat door in een andere vorm, het daaropvolgende feest en de bijhorende artistieke vertoningen gaan niet door.

ONDERWIJS.

Wilmès gaf aan dat de onderwijsministers een protocol hebben uitgewerkt voor het nieuwe school- en academiejaar. “Dit is geen federale materie, dus we hebben het zo niet behandeld. Er moet daar nog wat gefinetuned worden.” Minister Ben Weyts geeft later vandaag nog een persconferentie.

