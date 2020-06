Zo bescherm je jouw geliefde kamerplanten het best tijdens een hittegolf

Niet alleen voor de mensen is het puffen geblazen tijdens een hittegolf, ook de kamerplanten zien af. Toch is het geen goed idee om hen met water te overladen. Wat dan wel? We vroegen het aan Nele van de Gentse plantenwinkel Little Green Stories.

Staan jouw planten nu nog mooi groen te blinken in je woonkamer en wil je dat ook zo houden tijdens de hittegolf die er aan zit te komen? Dan is het aan te raden om enkele aandachtspunten in acht te nemen. Volgens Nele Ghyselen van Little Green Stories is het vooral belangrijk dat je de planten niet in de vlakke zon zet, maar ze net afschermt. “Anders zien ze te veel af.”

Maar wat doe je dan best wel?

- Geef je planten altijd ’s morgens water.

- Benevel ze als de lucht te droog is, want anders drogen de bladeren uit.

- Zet je planten bij elkaar, zo verhoog je de luchtvochtigheid.

Daarnaast is het belangrijk om regelmatig te controleren of ze genoeg water hebben. “Tijdens een hittegolf moet je ze meer water geven, maar ook weer niet te veel”, zegt Nele. “Dat controleer je niet door enkel aan de bovenkant van de aarde te voelen. Is de eerste vijf centimeter droog, dan nog kan het namelijk zijn dat de plant genoeg water heeft. Controleer daarom ook altijd de onderkant. Is de plant te groot of te zwaar om op te tillen? Leer dan die plant beter kennen en controleer het gewicht ervan regelmatig, ook zo kun je achterhalen of de plant water genoeg heeft.”

Nog een ultieme tip: vul een schaaltje met steentjes, zet dat onder water en zet je bloempot met plant daarop. “Zo zorg je ervoor dat de wortels niet constant in het water staan en daardoor gaan rotten. Dankzij het schaaltje en de steentjes verdampt het water ook geleidelijk.”