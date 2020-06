De reeksindeling voor het voetbalseizoen 2020-21 is definitief vastgelegd. In vergelijking met het voorstel dat enkele weken geleden gepubliceerd werd, werden nog zeven wijzigingen doorgevoerd.

Zo wisselen in tweede provinciale Meeuwen (van B naar A) en Halen (van A naar B) van reeks en worden in derde provinciale Calcio Genk (van B naar A) en Neeroeteren (van A naar B) alsnog in een andere ...