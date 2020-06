Met deze vijftig ideetjes waait er een frisse wind door je seksleven

Mag het wat pittiger in de slaapkamer? Of zijn jullie die ruimte beu gezien en mogen andere plekjes aan bod komen om jullie seksleven nieuw leven in te blazen? De Britse relatie-experte en schrijfster Tracey Cox, verbonden aan de krant The Daily Mail, heeft een bucket list boordevol inspiratie vrijgegeven. Welke van de vijftig ideetjes ‘die je ooit moet gedaan hebben’ geven (of gaven) jullie een kans?

1. Blijf een hele dag lang in bed liggen om te vrijen. Verlaat de kamer enkel om te eten en een fles champagne te halen.

2. Vrij in de buitenlucht en in de zon. Het gevoel van zonneschijn op je naakte lichaam is onbetaalbaar.

3. Waag je aan seks in het semiopenbaar. Doe het snel, draag praktische kleren die makkelijk opzij kunnen. Doe het niet als je bijna zeker gezien zal worden.

4. Vrij in water. Bij voorkeur niet in een jacuzzi, want het warme water is ideaal om infecties door te geven. Kies voor de zee.

5. Duik tussen de lakens in het bed van... jouw of zijn ouders. Zo fout, maar spannend.

6. Bind elkaar vast. Keer af en toe de rollen om.

7. Geef anale stimulatie een kans. Zowel mannen als vrouwen kunnen hiervan genieten.

8. Betrek er een vibrator bij: meestal een handig hulpmiddel onderweg naar je hoogtepunt.

9. Schaf tepelklemmen aan. Het effect ervan wordt onderschat - vooral mannen genieten ervan.

10. Introduceer af en toe nieuwe speeltjes. En als je klaar bent, staat er vast een nieuwe generatie ondeugend speelgoed klaar om het pittig te houden.

11. Speel een sexy spel. Strippoker, Ultiem Verlangen,... Deze games doen het wel.

12. Lees elkaar erotische verhalen voor. Je vindt ze in een boek zoals ‘Vijftig Tinten Grijs’, maar ook online is het (gratis) aanbod groot.

13. Kijk samen naar porno. Kom - uiteraard - op voorhand overeen welk genre jullie beiden aanspreekt.

14. Rollenspel. Doe jezelf voor als iemand anders. Zie Rachel in ‘Friends’ als prinses Leia om Ross te verrassen.

15. Probeer een triootje. Dit is dé fantasie. Bepaal op voorhand heel goed de regels. Doe het met een externe partner die je graag hebt, maar je wellicht niet verliefd op zult worden.

16. Of ga voor swinging. Taboe voor veel koppels, het missende ingrediënt in de seksuele relatie voor anderen.

17. Masturbeer voor elkaar. Opwindend én je leert de techniek aan die je partner het leukst vindt.

18. Ga voor videoseks. En vervoeg zo de duizenden koppels die Zoom of andere kanalen op deze manier leerden kennen tijdens de coronacrisis.

19. Of zend een naaktfoto naar elkaar. Focus hiervoor op je lichaam. Houd je gezicht uit beeld voor alle veiligheid.

20. Maak een sekstape. Kim Kardashian werd er beroemd mee, maar focus in privésfeer vooral op de juiste belichting in plaats van het sterrendom.

21. Laat je onderbroek thuis. Bijvoorbeeld als je iets gaat drinken of eten met je lief. Je kunt ze ook op restaurant uittrekken in het toilet en net voldoende zichtbaar voor je partner in je handtas proppen.

22. Ga shoppen terwijl je lief een seksspeeltje bedient. Je enthousiasme tussen de rekken heeft volgens de andere klanten louter iets met de kleding te maken...

23. Doe het hoog in de lucht. Dan ben je een lid van de zogenoemde Mile High Club. Elkaar plagen onder een dekentje als langeafstandsvluchten weer kunnen, mag ook.

24. Doe een vluggertje. Voorspel is opwindend, de inleiding overslaan soms ook.

25. ‘Peg’ je partner. Dit staat voor het aankopen van een voorbinddildo en de rol van penetratie om te draaien.

26. Verkoop dirty talk. Volgens de experte extreem aantrekkelijk als het uit de mond komt van iemand die doorgaans nauwelijks vloekt.

27. Vrij in de auto. Je voelt je jong, maar het is echter niet altijd even praktisch.

28. Vrij in de douche. Verwijder eerst je mascara - tenzij die waterproof is.

29. Blinddoek elkaar. Zonder oogcontact verdwijnt de vrees om iets nieuws uit te proberen een beetje.

30. Probeer seks met iemand van hetzelfde geslacht - als je bicurieus bent.

31. Maak werk van standje 69. Het is een uitdaging om beiden in dezelfde zone te geraken op hetzelfde moment, maar als jullie er geraken, genieten jullie des te meer als één.

32. Streef naar meerdere orgasmes. Je kunt dit stimuleren door van orale seks over te schakelen op penetratie en daarna naar een vibrator.

33. Verken het G-gebied. De G-spot bestaat niet echt, maar het is wel een gebied waar je extra gevoelig bent. Probeer die prikkels bij jezelf te ontdekken.

34. Heb seks op het aanrecht. Wie kan het wat schelen als het eten aanbrandt?

35. Vrij op een stoel. Kies - om praktische redenen - voor een exemplaar zonder armleuningen.

36. Vrij na een ruzie of als jullie uit elkaar zijn. Deze vrijpartij is extra teder of net heel woest.

37. Vrij om dezelfde bovenstaande reden als jullie weer bij elkaar komen - na een heftige discussie, bijvoorbeeld.

38. Probeer een onenightstand. Het kan heel bevrijdend werken en je hoeft de ander misschien nooit meer terug te zien.

39. Vrij in een zatte bui. Grenzen vervagen, wat tot nieuwe introducties kan leiden.

40. Seks in de festivaltent. Nu dus gewoon in de tent in de eigen tuin of die van vrienden. Tip: doe het ‘s nachts of ‘s morgens vroeg voor het ongemakkelijk warm wordt onder het zeil.

41. Seks op het strand. Het zand kruipt overal tussen, maar weegt niet op tegen het dramatische en romantische gegeven van deze locatie.

42. Betrek er eten bij. Denk aan een kan melk over je naakte lichaam gieten, zoals in ‘Bitter Moon’.

43. Seks met een ouder lief. Je kunt er een en ander van leren.

44. Vrij met iemand jonger. Je kunt hem of haar iets leren.

45. Vrij met een persoon die ‘het’ nog nooit heeft gedaan - je weet zeker dat hij of zij je nooit zal vergeten.

46. Duik tussen de lakens, terwijl je weet dat iemand meekijkt. Het brengt de exhibitionist in je naar boven.

47. Gluur bij de buren die vrijen (als je inkijk hebt). Je krijgt er zelf ook zin in.

48. Ga naar een seksfeestje. Tijdens de soiree heb je een keuze aan spannende activiteiten. Gewoon gaan ter verkenning is ook al fijn.

49. Is een feestje een brug te ver, ga dan eventueel naar een seks workshop waar je allerlei specificaties krijgt aangeleerd door een professional.

50. Probeer het ‘kruiwagen’-standje uit de Kama Sutra. Als het lukt, zou het heel bevredigend zijn...