Hasselt / Lummen -

U hebt het ongetwijfeld gemerkt, vandaag was het al erg warm in de ochtend. Afgelopen nacht is het kwik amper onder 15 graden gedaald. Een stralende zon en vrijwel geen wolken lokte al vroeg mensen naar Limburgse vijvers. Om te verpozen in de schaduw, maar ook om pootje te baden, ook al is het eigenlijk verboden. De openluchtzwembaden houdt de veiligheidsraad immers nog gesloten. In Het Koet tussen Stokrooie en Lummen was er om tien uur vanochtend al zwemplezier.