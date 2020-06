Truienaar dringt woning binnen en slaat dertiger in coma: vier jaar cel

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer / Sint-Truiden -

Een 37-jarige Truienaar is woensdag in Hasselt tot vier jaar cel veroordeeld voor een zware vechtpartij en voor weerspannigheid tegenover de politie. Samen met een kompaan drong hij een woning in Nieuwerkerken binnen en sloegen ze er een dertiger in coma.