Primeur voor Vlaanderen: zeldzame grutto’s en kievitten vrijgelaten in het Schulensbroek

Lummen / Herk-de-Stad / Oudsbergen -

In het Schulensbroek zijn dinsdag vier grutto’s en wat kievitten vrijgelaten. Een primeur voor Vlaanderen. “Een kwartet grutto’s lijkt niet veel. Maar dit jaar is in Limburg geen enkele jong in het wild groot geworden. Die vier zijn dus heel belangrijk”, zegt bioloog Frederik Thoelen.