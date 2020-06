Nieuwe collectie van Balmain was “meest emotionele ooit”

Balmain heeft zopas zijn nieuwste resort-collectie voorgesteld. Die kwam tot stand tijdens de lockdown en was volgens creatief directeur Olivier Rousteing de meest emotionele ooit die hij heeft gemaakt. “Toen de laatste foto’s werden gemaakt, stond iedereen te huilen.”

Ondanks de lockdown is Olivier Rousteing er met zijn team toch in geslaagd om zijn Resort 2021-collectie af te krijgen. Toen de laatste foto’s voor het lookbook in Normandië waren genomen, stond iedereen te huilen. “We waren overdonderd door het feit dat alles was gelukt”, zegt de ontwerper in een interview met Fashionista. “Het is geen gebruikelijke collectie geworden, waarbij alles wat je wilt ook gebeurt. We wisten dat we als team moesten samenkomen, hopen, maar ook dat we moesten doorduwen. We werden gedreven door de vraag: Hoe kunnen we iets creëren terwijl alles geblokkeerd is?”

Toch heeft Rousteing nooit getwijfeld om die collectie niet te maken. “We waren er amper een paar dagen voor de lockdown aan begonnen. Toen we het hoorden dat we in quarantaine gingen, hebben we meteen onze manier van werken aangepast. Het idee om geen collectie uit te brengen, kwam gewoon niet in ons op. Naar mijn gevoel was het net heel belangrijk om niet op te geven.”

Heel veel gebeurde vervolgens via Zoom en Skype, van de overlegmomenten tot het passen van de modellen. Schetsen werden doorgestuurd via Whatsapp en door de naaisters thuis uitgewerkt. “Ik heb in deze tijden geleerd dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We wilden onszelf uitdagen en ervoor zorgen dat we een sterke, levendige en kleurrijke collectie konden presenteren die vreugde en hoop voor de toekomst brengt.”