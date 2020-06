Bedrijf dat beautyproducten van Kim Kardashian maakt, sleept haar voor rechtbank

Kim Kardashian staat dan wel in voor het helpen ontwikkelen en promoten van haar KKW Beauty, de rest van de productie is in handen van Seed Beauty uit Californië. Dat bedrijf heeft haar nu voor de rechtbank gedaagd. Alles zou draaien rond een mogelijke verkoop van het make-upmerk.

Kim Kardashian richtte in 2017 met KKW Beauty haar eigen make-upmerk op. Keer op keer zijn de nieuwste producten in een mum van tijd uitverkocht en dat legt haar geen windeieren. Vandaag is het haar grootste inkomstenbron en in 2019 had het bedrijf nog een omzet van 88 miljoen euro. Maar er zit een flinke kink in de kabel met Seed Beauty, de eigenlijke producent van haar make-up en beautyproducten.

Er doen namelijk al een tijdje geruchten de ronde dat Kim haar KKW Beauty aan de Amerikaanse multinational Coty zou willen verkopen. Haar halfzus Kylie Jenner deed eind 2019 hetzelfde en kreeg van Coty 600 miljoen dollar in ruil voor 51 procent van haar aandelen. Maar die beautygigant is ook een concurrent van Seed Beauty en dus is die laatste allesbehalve blij met de geruchten.

“Concrete bedreiging”

Het is zelf zo ver gekomen dat het bedrijf nu een rechtszaak heeft aangespannen tegen de 39-jarige realityster om zichzelf te beschermen. De verkoop aan Coty van een deel van haar aandelen zou volgens de aanklacht een “concrete bedreiging” vormen, want ze zijn bij Seed Beauty bang dat Kim na de deal geheimen zal delen met Coty. Het wil dat nu met een rechtszaak tegengaan.

Dat ze bang zijn, hoeft niet te verbazen, want ze kwamen bij Seed Beauty hetzelfde tegen met Kylie Jenner. Toen die met Coty aan het onderhandelen was, vroeg Seed Beauty haar meermaals om aan Coty niets te vertellen over onder andere het zakenmodel en de verschillende contracten die ze had lopen, maar naar verluidt werd daar nooit gehoor aan gegeven. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen zeker?