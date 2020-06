Hij was misschien wel de beste voetballer ooit, maar de laatste jaren komt Diego Maradona regelmatig negatief in het nieuws. Nu wordt een video, die pas online is gezet maar vermoedelijk uit 2019 komt, massaal gedeeld. Daarin is ‘Pluisje’ in bedenkelijke toestand al dansend te zien met zijn voormalig lief Veronica Ojeda. Vooral het einde is pijnlijk om naar te kijken.