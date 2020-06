Regering gaat kritieke 5G-infrastructuur beschermen

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) heeft maandag beslist de toekomstige kritieke 5G-infrastructuur in ons land te beschermen. De regering plant een aantal beperkigen om “niet-wenselijk” gebruik van de infrastructuur te voorkomen. Dat heeft minister van Telecommunicatie Philippe De Backer (Open Vld) woensdag bekendgemaakt.

