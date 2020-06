Vrouw van zanger Rocco Granata overleden

Zaterdag is de Rosie, vrouw van zanger Rocco Granata (81), overleden. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De twee vormden al 51 jaar een koppel.

De laatste jaren was de gezondheid van Rosie al achteruitgegaan. Dat de vrouw zaterdag overleed, kwam dan ook niet geheel onverwacht. “Maar uiteraard blijft dit een grote schok voor de familie”, zegt David Steegen, petekind van de zanger, aan HLN.

Rosie wordt zaterdag in intieme kring begraven in Ekeren.

Het koppel ontmoette elkaar in de zomer van 1965 op een feestje. Granata was toen zanger van dienst. Drie jaar later trouwden ze en kregen twee kinderen: een zoon Sammy en dochter Jessica.