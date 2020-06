Ook Earlybirdrunners lopen weer samen

Hasselt - Het Hasseltse loopgezelschap Earlybirdrunners kan weer samen op pad. Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen spreken ze weer af op hun vertrouwde plek aan het Hassotel. “Voor corona waren we ook zelden of nooit met meer dan tien personen. Dus nu kunnen we ons perfect aan die maatregel houden. We lopen ook niet te dicht bij mekaar”, vertelt bezieler van de Earlybirdrunners, Geert Lowet.

“Tijdens de periode dat de strenge coronamaatregelen van kracht waren, heeft ieder van ons zijn conditie individueel onderhouden. Dat hebben we goed gedaan want we staan allemaal topfit,” lacht Lowet. “Maar natuurlijk zijn we blij dat we terug in groep mogen lopen. Dat is veel plezieriger.” De Earlybirdrunners verzamelen zo’n drie keer per week om 6u30 in de ochtend aan het Hassotel. Van daaruit starten ze hun loop van 10 à 15 kilometer. “In het weekend spreken we dan soms eens af om wat langere afstanden te lopen maar tijdens de week moet iedereen natuurlijk op tijd terug zijn om de werkdag te starten. Met een frisse looptocht in de benen is dat zoveel plezanter”, aldus kapper Lowet.