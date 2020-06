De Warmste Week 2020 slaat nieuwe weg in: het is niet je geld, maar je inzet die telt

Het is vandaag nog exact zes maanden tot kerstavond. Dan bereikt elk jaar De Warmste Week, voordien Music For Life, zijn hoogtepunt. Maar door corona zal ook die er dit jaar heel anders uitzien. Tijdens de voorbije weken en maanden van de coronacrisis toonde Vlaanderen met applaus, knuffelberen en zelfgenaaide mondmaskers, haar warmte. Dat vuur van solidariteit wil De Warmste Week brandend houden met een heel ander soort actie dan andere jaren. Niet het geld, maar de inzet voor goede doelen en acties telt dit jaar.

Voor al die mensen die we te vaak vergeten in de samenleving en die onze steun en aandacht verdienen. Kinderen in armoede, mensen die ziek of eenzaam zijn, mensen die er niet bij horen of niet gehoord ...