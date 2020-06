Wallonië lust tv-kok Loïc nog wél: binnenkort nieuwe opnames van ‘Fou de cuisine’

Loïc Van Impe (25) is na de zomer dan toch niet helemaal werkloos. Nadat VTM onlangs besliste om geen nieuwe afleveringen te bestellen van zijn dagelijkse kookprogramma Zot van koken, gaat de Waalse evenknie voorlopig wél door. Gelijktijdig met de Vlaamse uitzendingen in september 2019 begon op het Waalse RTL-TVi Loïc: fou de cuisine. Omdat er onder de taalgrens geen concurrentie is van Jeroen Meus, waren de kijkcijfers er prima.

Van Impe, die als Brusselaar perfect tweetalig is, blikt binnenkort nieuwe afleveringen in van Fou de cuisine. Bij VTM duikt de jonge kerel wel nog op in het vervolg van Mijn keuken mijn restaurant.